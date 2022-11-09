Ближайший соратник Путина. Секретарь совбеза РФ Патрушев отправился на переговоры в Иран
С чем именно связана поездка Николая Патрушева в Иране, достоверно не известно (Фото:kremlin.ru)
Российский диктатор Владимир Путин отправил на переговоры в Тегеран одного из своих ближайших соратников, секретаря совбеза РФ Николая Патрушева.
Как говорится в сообщении иранского государственного информагентства Nour, там он должен встретиться с главой высшего совета национальной безопасности страны адмиралом Али Шамхани.
Позже эту же информацию подтвердили и кремлевские информационные ресурсы, однако, что именно стороны будут обсуждать в ходе переговоров, не уточняется.
В свою очередь Институт изучения войны (ISW) отмечает, что Nour рассказало о визите Патрушева раньше российской стороны, которая не хотела афишировать эту информацию на фоне обвинений в адрес РФ по поводу использования против Украины иранских беспилотников и планов по закупке баллистических ракет.
По мнению аналитиков, обнародованием этой информации Тегеран решил дать сигнал для международного сообщества об углублении своего сотрудничества с Москвой.
Таким образом Иран хотел подчеркнуть, что РФ обращается к нему за помощью в войне против Украины на самом высоком уровне.
Российские войска используют иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
Из-за таких атак было повреждено около 40% электростанций страны, в связи с чем в ряде областей были введены графики отключения света.
Несмотря на множество доказательств, Москва отрицает, что использует для этих террористических атак иранские дроны.
При этом Тегеран в итоге признался в их поставках, однако заявил, что это было еще якобы до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, что также оказалось ложью.
Кроме дронов-камикадзе, Иран также согласился отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».
В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче кремлевскому режиму иранского оружия.