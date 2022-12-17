Патрушев накануне войны убеждал главу ЦРУ, что у армии РФ не будет проблем с Украиной — NYT 17 декабря, 22:04 Николай Патрушев (Фото:kremlin.ru)

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев убеждал директора ЦРУ Уильяма Бернса накануне полномасштабного вторжения в Украину, что для России не станет проблемой война против Украины.

Об этом сообщил бывший посол США Джон Салливан и неназванные американские чиновники в комментарии NYT.

Сообщается, что в начале ноября 2021 года состоялась встреча между Бернсом и Патрушевым. Во время нее глава ЦРУ предупредил россиянина, что в случае вторжения в Украину последствия для России будут серьезными, а Запад ответит решительно и единодушно.

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В ответ Патрушев напрягся, бросил свои записи и начал превозносить доблесть армии РФ, пишет ресурс со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, Патрушев говорил, что российские войска были настолько тщательно модернизированы при диктаторе Владимире Путине, что теперь могут соперничать с США в военном отношении.

«Он просто смотрел на Бернса и говорил: «Мы можем это сделать». Я бы описал это так: это уже было решено, и они были в высшей степени уверены в себе. Его послание было таким: «Для нас не будет проблемой сделать то, что мы хотим», — сказал Салливан.

О визите Бернса в Москву стало известно 6 ноября 2021 года. Директор ЦРУ во время визита «предупредил» Россию из-за увелечения войск на границе с Украиной.