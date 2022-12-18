Зеленский лично занимается вопросом предоставления Украине ЗРК Patriot 18 декабря, 21:02 Пусковая установка ЗРК Patriot: в одной батарее таких может быть до восьми (Фото:Air Force Tech. Sgt. Michelle Larche/defense.gov)

Президент Владимир Зеленский лично занимается вопросом предоставления Украине американских ЗРК Patriot.

Об этом он сказал в интервью французским телеканалам TF1 и LCI, опубликованном в воскресенье, 18 декабря.

Когда Зеленского спросили о необходимом вооружении, которое страны-партнеры могут передать Украине, он в очередной раз заявил о противовоздушной и противоракетной обороне.

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Президент упомянул о договоренностях относительно систем Crotale от Франции (они еще не начали работать), NASAMS от США, Iris-T от Германии и «борьбу» за SAMP/T — системы, передача которых зависят от решения Италии и Франции.

Зеленский заявил, что «постоянно разговаривает» с президентом США Джо Байденом о ЗРК Patriot. По его словам, это «другая дистанция, радиус отражения, защиты».

«Процесс идет. Я этим лично занимаюсь. Это очень для нас нужно. И все, чем мы лично в Украине занимаемся, — это приближаемся к результату. Для меня это важно. Это мои отношения с президентом Байденом. Я думаю, что… Посмотрим», — сказал Зеленский, добавив, что смотрите на этот вопрос «с большим позитивом».

Инфографика: НВ

В ходе беседы с Байденом 11 декабря президент Украины призвал его усилить помощь по укреплению и расширению эффективности ПВО. Комментируя информацию о возможной передаче ЗРК Patriot, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что она есть, «но [право обнародовать ее] мы оставим Белому дому». По его словам, вопрос этих систем один из самых сложных, с которым приходилось иметь дело дипломатической команде президента Украины.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.



По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.