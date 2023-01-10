ВСУ начнут тренировки на ЗРК Patriot на следующей неделе в США — СNN 10 января, 17:16 ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Украинские силы начнут обучаться работе с ЗРК Patriot в США уже на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

По данным телеканала, обучение будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят тренировки по эксплуатации и обслуживанию систем ПВО и для американцев.

Заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер в пятницу, 6 января, отмечала, что обучение украинских военных займет «несколько месяцев». Она отказалась уточнить конкретные сроки завершения обучения.

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Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер подтверждал в четверг, 5 января, что США рассматривают возможность обучения ВСУ работе с Patriot в Штатах и в других странах.

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21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.

Ранее CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.