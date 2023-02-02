Военные ВСУ закончат подготовку на системах Patriot через несколько недель — военный аташе 2 февраля, 23:13 Системы ПВО Patriot (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

Украинские военные закончат обучение на системах ПВО Patriot через несколько недель.

Об этом сообщил атташе по вопросам обороны посольства Украины в США Борис Кременецкий в комментарии Голосу Америки.

«Речь идет о неделях, точного ответа я не могу предоставить… Месяц почти уже прошел, с тех пор как они пробыли. Обычно, если начинать учить с нуля, срок обучения может забрать от нескольких месяцев до года», — сказал он.

Видео дня

Кременицкий отметил, что ВСУ проходят тренировки по сокращенной программе по сравнению с тем, как учат специалистов из других стран.

«Причина здесь одна: мы присылаем на обучение тех специалистов, которые имеют опыт работы с системами противовоздушной обороны», — сказал он.

Аташе добавил, что программа учений в Оклахоме предусматривает, что украинцы не только сами быстро овладеют современной системой ПВО, а по возвращении домой будут готовы стать инструкторами для других военных.

Инфографика: НВ

В январе в США прибыли первые военнослужащие ВСУ для обучения работе с американскими зенитно-ракетными комплексами Patriot. Глава Минобороны Алексей Резников говорил, что ВСУ обучат использованию Patriot за десять недель.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot. Также 5 января правительство Германии подтвердило, что передаст Украине Patriot.

20 января Нидерланды сообщили, что готовы передать Украине два ЗРК Patriot с ракетами и запчастями.