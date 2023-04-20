«Patriot — это вишенка на торте». Посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен — об ожиданиях от Рамштайна и саммита НАТО в Вильнюсе. Интервью NV

20 апреля, 16:41
NV Премиум
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Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Фото:Посольство Германии в Киеве / Deutsche Botschaft Kiew)

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Фото:Посольство Германии в Киеве / Deutsche Botschaft Kiew)

Автор: Дмитрий Тузов

Украина уже показала, что может использовать новейшие НАТОвские технологии, считает посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен.

И вообще, по ее мнению, ВСУ уже имплементируют стандарты Альянса на поле боя.

Но для вступления в НАТО Украина должна провести политические реформы. Тогда, убеждена госпожа посол, страны-члены Альянса смогут принять единодушное решение о присоединении Украины к этому военно-политическому союзу.

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На какую помощь от Германии может рассчитывать Украина и чего ожидать нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на американской военно-воздушной базе Рамштайн в Германии, которое состоится 21 апреля, Фельдгузен рассказала в интервью Radio NV.

Теги:   Кризис НАТО Германия Интервью NV Украина-ЕС Зерно Продовольствие Вступление в НАТО Украина НАТО Украина-Германия Посол Германии Посольство Германии Радио NV Анка Фельдгузен Продовольственный кризис Рамштайн

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