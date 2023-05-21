Удивили американцев. Эксперт объяснил, почему украинские зенитчики «спасли репутацию» Patriot 21 мая, 08:08 Американские ЗРК Patriot (Фото:NATO/Flickr)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в интервью Radio NV рассказал, почему украинские зенитчики спасли репутацию ЗРК Patriot, отбив атаки российских ракет Кинжал.

В эфире Radio NV Киричевский напомнил, что до получения Patriot, ожидалось, что они смогут сбивать ракеты Искандер и Х-22, а о более сложных ракетах — Кинжал и С-400 тогда не упоминалось.

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Эксперт рассказал, что у Саудовской Аравии есть 200 пусковых установок Patriot, соответствующая инфраструктура, а также им помогают американские инструкторы.

«История заключается примерно в том, что примерно раз в два-три месяца йеменские хуситы обстреливают Саудовскую Аравию комбинированными ударами с использованием Shahed 136, довольно примитивных баллистических ракет и очень примитивных копий Х-55. После того, как наши зенитчики сбили шесть Кинжалов за один раз, то подобная комбинация раз в два-три месяца, это [не так сложно]. А Саудовская Аравия со своими зенитчиками, которых готовили американские инструкторы, иногда умудрялась не отбивать такие атаки», — сказал он.

По словам Киричевского, из-за этого репутация Patriot падала во всем мире, а Россия даже пыталась продать Саудовской Аравии комплекс Абакан, который якобы может сбивать баллистические цели.

«Буквально Аллах спас Саудовскую Аравию, чтобы не сделать такую глупость и не купить у россиян эти ЗРК, и не просадить окончательно репутацию американского Патриота. Американцы долго думали, жались: давать нам Patriot, не давать. Получается, что наши зенитчики со сжатым курсом обучения, выжали из Patriot буквально то, о чем американцы сами не догадывались», — подчеркнул эксперт.

В ночь на 16 мая Силы противовоздушной обороны сбили сразу шесть ракет Кинжал, выпущенных с шести самолетов МиГ-31К.

6 мая командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил, что Украина впервые сбила российскую аэробаллистическую ракету Кинжал в районе Киева в ночь на 4 мая.

13 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Patriot работал в автономном режиме, когда сбил российскую аэробаллистическую ракету Кинжал.