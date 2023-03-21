США отправят ЗРК Patriot в Украину быстрее, чем планировалось — СNN

21 марта, 18:38
Поделиться:
ЗРК Patriot (Фото:Бундесвер)

ЗРК Patriot (Фото:Бундесвер)

Американские системы ПВО Patriot будут переброшены в Украину быстрее, чем планировалось ранее, сообщает СNN cо ссылкой на представителей министерства обороны США.

По данным источников, группа из 65 украинских солдат завершит обучение работе с ЗРК в США в ближайшие дни. Затем украинских военных отправят в Европу для дополнительной подготовки.

Видео дня

По словам официальных лиц, американские инструкторы в Форт-Силле, где 65 украинцев проходят обучение с 15 января, смогли значительно ускорить подготовку благодаря базовым знаниям украинцев о системах ПВО.

«Наша оценка такова, что украинские солдаты впечатляют и абсолютно быстро учатся», — сказал бригадный генерал Шейн Морган.

Читайте также:

Остатки неразорвавшихся российских Ураганов в Харькове, 21 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne) В Воздушных силах рассказали, какие российские ракеты Украина сейчас может сбивать, а какие нет — список

Морган добавил, что благодаря обширным знаниям в области противовоздушной обороны и опыту работы в зоне боевых действий украинским военным было легче освоить системы Patriot.

Американские военные выделили на обучение 10 недель, но украинцы прошли его примерно за 8 недель. График тренировок был «агрессивным», а украинцы тренировались ежедневно с 7 утра до 6 вечера, сообщили военные США.

Ранее в этот день спикер Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams чуть быстрее, чем планировали ранее.

Инфографика: НВ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ ПВО ЗРК ЗРК Patriot

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X