Польша предложила США совместно с Украиной производить ракеты для Patriot

Польша предложила Соединенным Штатам создать совместно с Украиной производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и разместить его на польской территории.

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая во время визита в Вашингтон, сообщает PAP .



По её словам, она представила соответствующую инициативу на встречах с представителями Пентагона и Государственного департамента США.

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«Мы предложили трехстороннее сотрудничество между Соединенными Штатами, Украиной и Польшей. Речь идет об обеспечении безопасности производства и его размещении в безопасном месте», — сказала Собковяк-Чарнецкая.

Она пояснила, что это предложение стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа, который во время саммита НАТО допустил возможность производства компонентов для Patriot в сотрудничестве с Украиной.

По словам представителя польского правительства, ракеты для Patriot относятся к числу наиболее востребованных видов вооружения в мире, поэтому Варшава стремится подключиться к их производству.

Польская сторона также предложила создать в стране региональный сервисный центр для технического обслуживания систем Patriot. Собковяк-Чарнецкая отметила, что в Вашингтоне положительно оценивают развитие польского оборонно-промышленного комплекса и стратегическое расположение Польши на восточном фланге НАТО.

В ходе переговоров также обсуждалось возможное расширение американского военного присутствия в Польше. По словам заместителя министра, в США и Министерстве обороны Польши уже созданы отдельные рабочие группы для подготовки этого проекта.

Кроме того, Варшава рассчитывает в ближайшие недели подписать соглашение о предоставлении Польше новой американской кредитной линии на 4 млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing. Средства планируется направить на закупку вооружений в США.