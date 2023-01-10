Пентагон подтвердил, что украинские военные будут обучаться работе с ЗРК Patriot в США со следующей недели 10 января, 21:38 ЗРК Patriot (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo)

Пентагон подтвердил, что военнослужащие ВСУ будут обучаться работе с ЗРК Patriot в США, а тренировки начнутся на следующей неделе.

Об этом сообщает CNN.

«Patriot внесет свой вклад в возможности противовоздушной обороны Украины и предоставит украинскому народу еще одну возможность защищаться от продолжающихся воздушных атак России», — сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

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Отмечается, что в обучении будут участвовать от 90 до 100 украинских солдат. Тренировки начнутся уже на следующей неделе в Форт-Силле в Оклахоме.

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Райдер также подтвердил, что ранее объявленная программа общевойсковой подготовки ВСУ в Европе также начнется на следующей неделе и «не потребует значительного или какого-либо увеличения количества американских инструкторов» в Европе.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot.

5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.