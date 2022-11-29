По поводу поставки Украине ЗРК Patriot идет дискуссия — Столтенберг 29 ноября, 20:14 Йенс Столтенберг (Фото:Johanna Geron/Reuters)

В НАТО обсуждают возможность поставки Украине систем ЗРК Patriot. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга в Бухаресте, где проходит встреча глав МИД Украины и стран НАТО.

Столтенберг отметил, что нужды и конкретные запросы Украины будут обсуждаться с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который участвует в саммите в Бухаресте.



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"…По поводу этого [предоставления Украине Patriot] сейчас идет дискуссия… Это [встречи западных партнеров с представителями Украины] нужны также для того, чтобы гарантировать, что те системы, которые уже поставлены, функционируют и эффективны. А для этого мы должны поставлять запчасти и боеприпасы", — уточнил он.

По словам Столтенберга, партнеры Украины обсуждают «широкий спектр дополнительных систем» и то, как обеспечить стабильную работу систем, переданных украинским защитникам.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что главными темами для Украины на саммите НАТО 29−30 ноября в Бухаресте станут системы ПВО Patriot и трансформаторы.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.