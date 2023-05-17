Систему Patriot, которую могли повредить, не будут вывозить из Украины для ремонта — Reuters 17 мая, 10:56 ЗРК Patriot (Фото:Bundeswehr/Twitter)

Зенитно-ракетный комплекс Patriot, который, по данным СМИ, вероятно, был поврежден во время российского ракетного удара по Киеву, скорее всего, не придется вывозить из Украины для ремонта, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.



Он озвучил агентству предварительную информацию, согласно которой Вашингтон и Киев уже обсуждают лучший способ ремонта Patriot.

«На данный момент непохоже, что систему придется вывозить из Украины. Соединенные Штаты будут иметь лучшее понимание в ближайшие дни, и информация может измениться со временем, добавил чиновник», — пишет Reuters.

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В ночь на 16 мая войска РФ совершили новую массированную атаку на Украину, выпустив 18 ракет, из них — шесть Кинжалов, летевших на Киев. Все вражеские цели уничтожили.

Минобороны России отчиталось о провальной ракетной атаке на Украину, заявив о «пораженном Patriot». CNN со ссылкой на источники сообщил, что установка могла быть повреждена. В Белом доме эту информацию не смогли подтвердить.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уничтожить системы Кинжалом невозможно, и призвал «не беспокоится о судьбе Patriot».

Инфографика: NV