Четыре причины. Министр обороны Польши объяснил, зачем нужно передать ПРО Patriot именно Украине 26 ноября, 21:38 Глава Минобороны Польши настаивает на передаче ПРО Patriot Украине (Фото:NATO/flickr.com)

Размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части Польши, заявил министр обороны Мариуш Блащак в пятницу, 25 ноября.



Об этом сообщает ведомство страны.

Блащак посетил учения НАТО Тумак 22 возле польско-белорусской и польско-российской границ. По его словам, ракетная безопасность на востоке Украины означает безопасность на востоке Польши. В качестве аргумента министр привел время реакции на вражескую ракету.

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«Patriot, которые дислоцируются на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, пересекающие польскую границу, а это трагическое событие 15 ноября произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета прилетела на территорию Польши за несколько секунд. Этого мало, чтобы эффективно ее сбить», — сказал Блащак.

Второй причиной в пользу размещения ПРО Patriot в Украине он назвал возможность трактовать сбивание российской ракеты над украинской территорией польскими военными как вступление Польши в войну:

«Сбить такую ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим. Размещение Patriot на западе Украины повышает безопасность как запада Украины, так и Польши».

В-третьих, министр назвал возможность блэкаута в Украине из-за нехватки противоракетных систем и, как следствие, увеличение украинских беженцев в Европу.

Также Блащак не согласился с аргументом, что Patriot якобы «слишком технологичны» для Украины.

«Немецкие Patriot — это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны. В Украину уже передали технику, которая гораздо более технологична, чем немецкие Patriot. Я имею в виду комплексы HIMARS», — сказал министр обороны Польши, приведя четвертую причину в пользу передачи Украине ПРО.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве возле восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать Варшаве. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставляет решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц. Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны согласовать конкретные страны.