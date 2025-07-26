Литва планирует выделить до 30 млн евро на закупку ЗРК Patriot для Украины

26 июля, 18:15
Литва готова поддержать закупку систем Patriot для Украины (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Литва объявила о намерении присоединиться к закупке американских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины, сообщает LRT.

Во время визита министров обороны Балтийских стран в Соединенные Штаты, министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что Литва готова внести вклад в закупку американских дальнобойных систем ПВО Patriot для Украины.

«Литва готова внести свой вклад в закупку Patriot для Украины производства Соединенных Штатов. И также последнее замечание: как единственный министр обороны НАТО, на которого наложил санкции Китай, я действительно понимаю, что поставлено на карту», — добавила она.

После переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом Шакалиене уточнила, что Литва планирует выделить до 30 миллионов евро для этого.

Инфографика: NV

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его Европе, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

22 июля министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.

25 июля издание The Telegraph сообщило, что в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики из Германии.

24 июля президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина получила подтверждение на получение трех систем Patriot из 10 необходимых. Германия подтвердила готовность поставить две системы, Норвегия — одну.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   ЗРК Patriot Литва Военная помощь Война России против Украины Российская агрессия

