Германия не будет сообщать подробности поставок оружия США в Украину (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Глава Минобороны Германии Борис Писториус уклонился от вопроса о количестве и виде оружия, которое Европа будет закупать у США для помощи Украине .

В интервью Tagesthemen по результатам своего визита в Вашингтон Писториус сообщил, что обсудил с американским коллегой Питом Хегсетом весь спектр возможных поставок из США. При этом он не уточнил, о каком вооружении идет речь, помимо систем ПВО Patriot.

«Мы договорились держать это в тайне, пока не станет понятно, каковы будут результаты в ближайшие недели… Говорить об этом публично сейчас было бы неправильным подходом. Мы хотим стать более непредсказуемыми в том, что мы делаем», — сказал Писториус.

По его словам, не стоит спешить называть последние заявления президента США Дональда Трампа «фундаментальным поворотом» в войне.

Как отметил Писториус, последние заявления американского руководства подтверждают, что европейцам придется открыть «шире и быстрее свои кошельки» для покупки оружия для Украины.

Он отметил, что Соединенные Штаты больше не планируют оплачивать эти расходы, и ответственность за это ляжет на европейских союзников.

По словам министра, хотя окончательные параметры закупок еще не определены, рабочие группы должны в кратчайшие сроки согласовать все детали. Писториус отметил необходимость срочной координации, поскольку Украина нуждается в дальнейшей помощи, особенно в сфере противовоздушной обороны.

«Но одно понятно — и это обращение ко всем другим европейским странам-членам НАТО — каждый здесь должен открыть свои кошельки… Речь идет о быстром сборе этих сумм, которые нужны прежде всего для противовоздушной обороны, потому что Украина находится под огромным давлением», — сказал министр обороны.

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, у которых есть зенитно-ракетные комплексы Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, некая страна располагает 17 Patriot и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фройдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

4 июля канцлер Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить их в Украину.