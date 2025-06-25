Трамп тепло пообщался с украинской журналисткой и пообещал рассмотреть передачу Украине ракет для Patriot

Узнав, что муж журналистки сейчас служит в Силах обороны, Дональд Трамп тепло с ней пообщался (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Журналистка BBC Украина Мирослава Пеца в рамках саммита НАТО в Гааге задала президенту США Дональду Трампу вопрос о поставках официальному Киеву систем противоракетной обороны Patriot — тот пообещал, что рассмотрит этот вопрос.

В ответ глава американского государства спросил, живет ли она сейчас в Украине, и журналистка рассказала, что находится с детьми в Варшаве, потому что так хотел ее муж, служащий в Силах обороны.

«Это тяжело», — сказал в ответ Трамп и назвал журналистку «удивительной».

«Позвольте мне сказать вам, они [украинцы — ред.] хотят получить ракеты для Patriot. И мы посмотрим, сможем ли мы предоставить некоторые. Их очень трудно достать. Нам они тоже нужны, мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны, 100%… Это очень хороший вопрос. И я желаю вам удачи. Я понимаю, что это вас очень расстраивает. Передайте привет вашему мужу. Хорошо?», — сказал президент США.

Реклама

На полях саміту НАТО у Гаазі 25 червня відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Переговори тривали близько 50 хвилин. За словами джерела Radio NV, у планах українського президента було порушити дві теми: купівлю ППО для України та санкції проти РФ.

Ситуация с поставками США систем ПВО Украине — что известно

Напомним, в последнее время Россия усилила обстрелы территории Украины, используя все больше средств воздушного нападения, в том числе рекордное количество шахедов, включая модернизированные, и комбинируя их с различными типами ракет — от крылатых до баллистических.

Инфографика: NV

На этом фоне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна планирует сократить финансирование военной помощи Украине в рамках следующего оборонного бюджета 2026 года. А авторитетное агентство Bloomberg, со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, сообщило, что США уже отказываются предоставлять противовоздушную оборону для поддержки сил сдерживания, которые планируют развернуть Великобритания и Франция в Украине после окончания боевых действий.

Хотя пока, по информации Госдепа США, Украина получает ПВО, необходимое для отражения российских массированных атак, ряд аналитиков считают ситуацию с поставками нестабильной.