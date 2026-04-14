Министр обороны Украины Михаил Федоров и министр обороны Германии Борис Писториус в Берлине 14 апреля, 2026 год (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Украина и Германия согласовали оборонный пакет на общую сумму 4 млрд евро, который в частности усилит украинскую ПВО. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после переговоров со своим немецким коллегой Борисом Писториусом во вторник, 14 апреля.

Федоров отметил, что Германия профинансирует контракт на несколько сотен ракет к системам Patriot, а также поставит 36 пусковых установок IRIS-T.

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«Это существенно усилит защиту украинских городов и критической инфраструктуры», — подчеркнул он.

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Кроме этого, по словам украинского министра, с Германией была достигнута договоренность о 300 млн евро инвестиций в дальнобойные способности, что в свою очередь позволит наращивать производство украинского вооружения.

Также в рамках инициативы Build with Ukraine Украина и Германия запускают совместное производство mid-strike дронов с использованием AI. Как отметил Федоров, на первом этапе сотрудничества предполагается поставка 5000 дронов для Сил обороны.

14 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцом. На совместной пресс-конференции Мерц анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. В частности новый пакет включает ПВО, дроны и боеприпасы от Германии.

Также две страны подписали ряд соглашений о сотрудничестве, включая сферу обороны.

26 марта газета Washington Post написала, что Пентагон рассматривает перенаправление ракет для ПВО, предназначенных для Украины, на Ближний Восток. Речь шла, в частности, о ракетах для украинских батарей Patriot.

27 марта издание Politico также сообщило, что Белый дом начал предупреждать союзников, что поставки оружия в Украину могут прекратить в ближайшие месяцы из-за войны в Иране.

5 апреля издание Associated Press написало, что Владимир Зеленский обеспокоен возможным уменьшением поставок США противобаллистических ракет для Patriot на фоне затяжной войны США и Израиля против Ирана.

10 апреля во время встречи с журналистами украинский президент заявил, что Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot.

«По состоянию на сейчас ракеты для Patriot партнеры передают. В частности, на днях пришла новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была», — сказал Зеленский.