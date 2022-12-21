Patriot. Германия пока не может передать Украине системы, но «принципиальных возражений» не имеет 21 декабря, 17:06 В новом пакете военной помощи для Украины от США будут системы Patriot (Фото:yetdark/flickr.com)

У Германии нет «принципиальных возражений» против того, чтобы вслед за США предоставить Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot, но свободных систем для отправки сейчас у нее нет.



Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, сообщает Reuters.

Ранее Берлин согласился разместить три ЗРК Patriot на востоке Польши, чтобы помочь защитить воздушное пространство своего союзника по НАТО. В то же время Варшава настаивала на передаче комплексов Украине. В ответ немецкие чиновники говорили, что для этого нужно согласие союзников.

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«Это три существующие системы Patriot. Это не означает, что Германия не хочет сделать конкретный шаг, но систем сейчас нет», — заявил Хебештрайт.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Обучение военнослужащих ВСУ управлению этими системами будет проходить в третьей стране.

Кроме того, США продолжат уделять приоритетное внимание другим формам поддержки противовоздушной обороны Украины, в том числе системам NASAMS, HAWK, Stingers и оборудованию для борьбы с БПЛА.