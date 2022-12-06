Польша согласилась разместить немецкие Patriot на своей территории 6 декабря, 21:25 ЗРК Patriot (Фото:defense.gov)

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия не будет передавать ПВО Patriot Украине. Эти системы разместят на польской территории.

«После разговора с главой Минобороны Германии я с разочарованием принял решение отказаться от поддержки Украины», — написал он в Twitter.

Он отметил, что размещение Patriot на западе Украины гарантировало бы безопасность поляков и украинцев.

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«Итак, приступаем к рабочим мероприятиям по размещению ПВО в Польше и подключению к нашей системе», — добавил он.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить системы Patriot Украине.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Patriot предназначены для защиты воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны. Позже он добавил, что идет дискуссия о передаче Patriot Украине.