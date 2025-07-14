В Берлине говорят, что Европа может купить для Украины более трех систем Patriot

Правительства европейских стран ведут переговоры по закупке более чем трех систем противовоздушной обороны Patriot для нужд Украины. Об этом заявил представитель правительства ФРГ, сообщает The Guardian .

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что Германия согласилась профинансировать две такие системы, а Норвегия — еще одну.

По словам представителя, переговоры на уровне ЕС касаются «более трех» батарей Patriot. Сейчас продолжаются обсуждения условий поставки — сколько именно систем будет передано, кто их предоставит и как будет финансироваться соглашение.

Представитель немецкого правительства также отметил, что Берлин фиксирует рост концентрации российских войск и призвал к укреплению обороны Украины в условиях эскалации.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что его страна ведет переговоры с США о возможности купить две системы Patriot для Украины.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о намерении передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot за компенсацию от ЕС.

«Мы, по сути, собираемся отправлять им различные единицы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и именно этого мы хотим», — сказал Трамп.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

4 июля немецкий канцлер Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.

Также, как сообщало Axios, ссылаясь на три источника, знакомые с переговорами, Дональд Трамп предложил Германии продать Украине один из своих комплексов Patriot.

8 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников сообщила, что Трамп рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.