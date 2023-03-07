Трудности перевода. Минобороны Польши опровергло, что системы Patriot уже в Украине 7 марта, 13:47 Министр обороны Польши не говорил, что Patriot уже в Украине (Фото:NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com)

В министерстве обороны Польши заявили, что глава ведомства Мариуш Блащак не говорил, что системы Patriot уже в Украине. Появление этих данных, вероятно, связано с ошибкой при переводе.

В комментарии Укринформу в польском ведомстве сообщили, что Блащак в интервью испанскому изданию La Razon сказал, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши.

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«Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать, что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot», — отметили в министерстве.

Испанская газета Razon привела такую цитату польского министра: «Я должен особо подчеркнуть, что благодаря приложенным Польшей усилиям батареи Patriot или первые танки Leopard, среди прочего, уже достигли Украины».

США официально анонсировали передачу Patriot перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2022 года.

По информации агентства Интерфакс-Украина, в ВСУ ожидают, что зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T будут доставлены в Украину после апреля 2023 года.

Инфографика: NV