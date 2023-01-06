Власти Польши положительно отреагировали на решение Германии передать ВСУ Patriot 6 января, 15:36 ЗРК Patriot на фоне северного сияния на Аляске (Фото:US Air Force/Senior Airman Joseph P. LeVeille/Handout via REUTERS)

Глава МИД Польши Збигнев Рау и глава польского Минобороны Мариуш Блащак положительно восприняли решение Германии передать Украине ЗРК Patriot.

Рау в Twitter подчеркнул, что Украина, которая защищается от российской агрессии, нуждается в поддержке стран Запада.

«Я с удовольствием принял решение правительства Германии передать Украине систему Patriot в соответствии с польским предложением, сформулированным в конце ноября прошлого года», — написал он.

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Блащак отметил в Twitter, что это решение Германии повысит безопасность Польши.

«То, что оппозиция считала невозможным, стало реальностью. Германия передаст Украине пусковые установки Patriot», — написал он.

Накануне правительство Германии подтвердило, что передаст Украине БМП Marder и систему ЗРК Patriot.

Инфографика: НВ

Германия предлагала Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру. Тогда министр Блащак обратился к Берлину с просьбой направить системы Patriot Украине.