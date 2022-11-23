Глава Минобороны Польши попросил Германию отправить Украине системы Patriot 23 ноября, 22:16 ЗРК Patriot (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot. Ранее Берлин хотел передать их Варшаве.

«После очередных российских ракетных ударов я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot Украине и разместить их на ее западной границе», — написал Блащак в Twitter.

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Министр убежден, что это защитит Украину от дальнейших смертей и отключений электроэнергии и повысит безопасность Польши в районе ее восточной границы.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.