Глава Минобороны Польши попросил Германию отправить Украине системы Patriot

23 ноября, 22:16
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ЗРК Patriot (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

ЗРК Patriot (Фото:Хижников Савелий/Wikipedia)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot. Ранее Берлин хотел передать их Варшаве.

«После очередных российских ракетных ударов я попросил Германию передать предложенные Польше батареи Patriot Украине и разместить их на ее западной границе», — написал Блащак в Twitter.

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Министр убежден, что это защитит Украину от дальнейших смертей и отключений электроэнергии и повысит безопасность Польши в районе ее восточной границы.

https://twitter.com/mblaszczak/status/1595492849201647619
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Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной.

15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда сказал, что в инциденте с падением ракеты на территории Польши нет признаков умышленного нападения и что ракета могла принадлежать украинской ПВО.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Польша Германия Российская агрессия ЗРК Patriot

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