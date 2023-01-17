Байден поблагодарил Нидерланды за помощь Украине после решения Амстердама передать ВСУ Patriot
Джо Байден и Марк Рютте (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Президент США Джо Байден поблагодарил Нидерланды за военную помощь Украине во время встречи с премьер-министром страны Марком Рютте в Белом доме во вторник, 17 января.
Об этом сообщает СNN.
Байден поблагодарил Нидерланды за «твердую позицию в отношении Украины» и раскритиковал Россию за то, что она «просто продолжает действовать почти невероятно жестоко».
Американский президент также назвал Нидерланды «одним из самых сильных союзников» США.
В свою очередь Рютте отметил лидерство США в международных усилиях по поддержке Украины, сообщает Guardian.
Украина получит ЗРК Patriot к середине весны — Подоляк
Ранее премьер Нидерландов объявил, что его страна отправит в Украину ЗРК Patriot.
21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot.
5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.