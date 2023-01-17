Байден поблагодарил Нидерланды за помощь Украине после решения Амстердама передать ВСУ Patriot

17 января, 20:57
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Джо Байден и Марк Рютте (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден и Марк Рютте (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден поблагодарил Нидерланды за военную помощь Украине во время встречи с премьер-министром страны Марком Рютте в Белом доме во вторник, 17 января.

Об этом сообщает СNN.

Байден поблагодарил Нидерланды за «твердую позицию в отношении Украины» и раскритиковал Россию за то, что она «просто продолжает действовать почти невероятно жестоко».

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Американский президент также назвал Нидерланды «одним из самых сильных союзников» США.

В свою очередь Рютте отметил лидерство США в международных усилиях по поддержке Украины, сообщает Guardian.

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Ранее премьер Нидерландов объявил, что его страна отправит в Украину ЗРК Patriot.

21 декабря США объявили о пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые включает в себя ЗРК Patriot.

5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине Patriot.

https://www.youtube.com/embed/fpIoIp8N7VM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Нидерланды Помощь Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Марк Рютте

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