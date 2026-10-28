«На столе у Хегсета есть документы, которые он подписал, и, возможно, он думает, что подписал всё, но это не так. Дело в том, что есть пакет от США, включающий 12 ракет, и он его подписал. Отлично. Но в этом месяце я использовал 35 [ракет]. И вопрос касается тех 23, которые я нашел на других направлениях», — сказал Зеленский во время общения с журналистами 27 октября.

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Глава государства подчеркнул, что во время общения с президентом США Дональдом Трампом попросил его предоставить «зимний пакет» перехватчиков.

«Я сказал ему: „Мне нужен этот пакет. Пожалуйста, утвердите этот пакет сейчас“. Я назвал количество ракет и сказал, что если вы мне их дадите, то мы не будем бить по [российским] НПЗ», — добавил президент.

По его словам, Трамп пообещал приложить все усилия, чтобы Украина получила ракеты от других стран, поскольку у США их «не так уж много».

Зеленский также сообщил журналистам, что в течение 2026 года США поставляли Украине ежемесячно лишь 12 ракет-перехватчиков для систем Patriot из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время потребность Украины составляет около 150 ракет для перехвата баллистических целей ежемесячно.

25 октября президент Украины заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot есть продвижение, однако этот процесс идет очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы передать Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине — что известно

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак с применением баллистических ракет.

22 октября Зеленский сообщил, что ночью Россия выпустила по столице 21 баллистическую ракету, но ПВО не удалось сбить ни одной из них. Президент полагает, что Россия будет усиливать баллистические атаки на Украину на фоне сокращения поставок американских ракет-перехватчиков.

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15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что во время удара 14 октября почти все баллистические ракеты не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.