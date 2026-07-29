Зеленский заявил, что попросил Трампа предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп в Белом доме, 28 июля 2026 года (Фото: Владимир Зеленский / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне попросил его предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot для отражения российских атак на украинские объекты энергетики. Об этом Зеленский заявил в интервью Axios 28 июля.

По словам президента, к зиме Украина рассчитывает получить 300 ракет-перехватчиков баллистических ракет. Трамп пообещал попытаться помочь, но также ясно дал понять, что это сложно из-за потребности в ракетах для войны с Ираном, рассказал Зеленский.

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Кроме того, в ходе встречи Трамп согласился ускорить выдачу Украине лицензий на производство перехватчиков для Patriot. Однако для налаживания выпуска значительного количества этого оружия все равно потребуется много времени — примерно от одного года до пяти лет. Такие сроки Украину не устраивают.

«Patriot нам были нужны еще вчера», — говорит Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова поделиться любыми военными технологиями или опытом, необходимыми США для получения перехватчиков Patriot.

Зеленский также сообщил, что Украина и американские оборонные компании изучают возможность модификации баллистических ракет украинского производства и их переоборудования в перехватчики с возможностями, сопоставимыми с ракетами Patriot. Это «будет быстрее и дешевле», добавил президент Украины.

Во время визита в США он встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, производящих ракеты PAC-3 для ЗРК Patriot.

28 июля Зеленский сообщил, что провел встречу с Трампом в Белом доме. Они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча лидеров продлилась около часа.

Позже Трамп заявил, что переговоры с украинским президентом прошли «очень хорошо».