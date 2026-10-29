Украина срочно нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot , но президент США Дональд Трамп может откладывать это до промежуточных выборов 3 ноября.

Об этом сообщил в четверг, 29 октября, канал Euronews со ссылкой на источники в НАТО.

Собеседники канала заявили, что ситуация с передачей Patriot Украине остается «непредсказуемой» и что до сих пор неясно, будут ли ракеты переданы и когда они могут прибыть.

Реклама

«Трамп использует все свои рычаги влияния на Украину накануне промежуточных выборов», — отметил один из источников и высказал мнение, что президент США таким образом пытается подтолкнуть Киев к «мирному соглашению, предусматривающему территориальные уступки».

Еще два источника сообщили, что Вашингтон разочарован отсутствием прогресса в прекращении войны России против Украины и стремится к тому, чтобы «конфликт закончился как можно скорее».

Один источник назвал войну «постоянным триггером» для Белого дома, но подчеркнул, что США осознают необходимость поддерживать контакты с союзниками по НАТО, в частности в контексте противостояния с Ираном.

28 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны США Пита Хегсета подписать контракты на поставку ракет для систем ПВО Patriot. По словам Зеленского, Украина ожидает поставку 23 ракет.

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Владимир Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне усиления российских баллистических атак.

18 октября в интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает всего 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц, то есть почти в четыре раза меньше, чем было при администрации предыдущего президента США Джо Байдена.