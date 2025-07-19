США поставили Германию первой в очередь на получение Patriot, чтобы Берлин передал две свои системы Украине (Фото: REUTERS/Ann Wang)

Администрация президента США Дональда Трампа будет предоставлять оружие сначала тем союзникам, которые соглашаются отправить Украине системы Patriot из своих запасов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Неназванный американский чиновник сказал, что по мере того, как другие страны подписываются на отправку Patriot из своих арсеналов в Украину, администрация Трампа будет перераспределять запланированные будущие поставки, отдавая приоритет этим союзникам.

По данным WSJ, Белый дом переместил Германию на первое место в очереди на получение Patriot, открыв Берлину путь к отправке двух уже имеющихся у него систем в Украину.

Реклама

Газета отметила, что на следующей неделе США и их союзники, вероятно, заключат больше соглашений о предоставлении дополнительного вооружения.

В понедельник, 21 июля, глава Пентагона Пит Хегсет проведет виртуальную встречу с министрами обороны стран НАТО, чтобы обсудить помощь Киеву.

Отдельную встречу с участием стран, которые располагают Patriot, проведет в среду, 23 июля, главнокомандующий ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

WSJ пишет, что администрация Трампа планирует заключить отдельные соглашения с членами НАТО о закупке оружия для Украины. Контролировать эти усилия будет Пентагон. Эти соглашения будут выходить за рамки поставок Patriot и будут включать наступательное и оборонительное вооружение, которое страны Альянса сначала предоставят Киеву, а затем выкупят у США.

Анонимный представитель НАТО уточнил, что Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже взяли на себя обязательства поддержать инициативу США. В то же время другие европейские страны могут присоединиться к помощи Киеву после того, как будут согласованы детали плана.

Однако, как добавляет WSJ, критически важным вопросом является то, сколько времени понадобится для того, чтобы дополнительное вооружение прибыло в Украину.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Инфографика: NV

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, у которых есть ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.