Трампа попросили пояснить его слова о лицензиях на Patriot для Украины. Он сказал, что нужно быть осторожными

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме разъяснил свои слова касательно лицензий на системы Patriot для Украины (Фото: REUTERS/Christian Hartmann)

Президент США Дональд Трамп заявил, что официальному Вашингтону «нужно быть очень осторожным» в вопросе передачи Украине технологий производства ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot .

Такую речь он произнес 31 июля во время пресс-конференции в Белом доме.

«Это большой шаг. У нас лучшее в мире оружие, лучшие в мире дроны… Зеленский хотел бы получить Patriot, Tomahawk…» — сказал президент Трамп.

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По словам главы Белого дома, Patriot — «невероятное оружие».

«Нам нужно быть очень осторожными, разрешая кому-либо их производить. Сейчас мы строим много заводов для их выпуска [Patriot — ред.]. Нужно проявлять большую осторожность. Мы на это не согласились, мы лишь обсуждаем этот вопрос. Но трудно передавать такую технологию… и знаете, бывают случаи, когда вы передаете технологию, а потом эти люди могут обернуться против вас. Это возможно, такое уже случалось несколько раз…» — сказал Трамп.

30 июля президент Трамп в интервью изданию Financial Times заявил, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot. По его словам, официальный Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

«Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны проявлять определенную осторожность в том, кому мы выдаем лицензию. Мы, собственно, не выдаем лицензий на оборудование», — заявил Трамп.

Далее глава Белого дома заявил, что и ЗРК Patriot, и крылатые ракеты Tomahawk — это «смертоносное оружие».

«Одно — для нападения, другое — для обороны. Когда вы предоставляете кому-то очень сложное оружие… Например, вы читали, что было выпущено пять ракет. Они летели со скоростью 8600 миль в час (примерно 13 800 км в час — прим. ред.). Представьте себе. Автомобиль, если ехать со скоростью 60 (примерно 96 км в час — прим. ред.), уже кажется немного быстрым. 8 600 миль в час, и это были большие ракеты, которые выпустили в сторону Иордании, а наши ребята были там и — бинь, бинь, бинь, бинь, бинь (здесь президент Трамп имитировал звуки — прим. ред.)», — сказал он под громкий смех аудитории.

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Ситуация с ракетами для Patriot для Украины — что известно

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил Трампу и Конгрессу США срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине. Позже президент рассказал журналистам, что в этом письме запросил у Трампа лицензию на производство ракет Patriot.

8 июля Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot — об этом он сказал во время пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, добавив, что производителя еще не проинформировали, но «всё уладится».

28 июля Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча лидеров продлилась около часа.

По словам президента, во время встречи Трамп согласился ускорить выдачу Украине лицензий на производство перехватчиков для Patriot. Однако для налаживания выпуска значительного количества этого оружия все равно потребуется много времени — примерно от одного года до пяти лет. Такие сроки Украину не устраивают, подчеркнул Зеленский.

Зеленский также попросил Трампа предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot для отражения российских атак на украинские объекты энергетики.