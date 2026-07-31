Война в Иране привела к сокращению запасов американских ракет-перехватчиков Patriot примерно на две трети (Фото: REUTERS/Кайли Купер)

Президент США Дональд Трамп отказался передать Украине 300 ракет-перехватчиков Patriot , о которых просил президент Украины Владимир Зеленский для защиты страны этой зимой от российских атак, пишет The Atlantic .

Вместо этого американский лидер на полях саммита НАТО в Анкаре предложил предоставить Киеву лицензию на производство собственных перехватчиков, однако их масштабное изготовление может занять годы. Согласно анализу вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), война с участием Ирана привела к сокращению запасов американских ракет-перехватчиков Patriot примерно на две трети.

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В статье не уточняется, когда именно Зеленский обращался к Трампу с просьбой предоставить Украине ракеты-перехватчики.

В исследовании отмечается, что в настоящее время США могут располагать лишь примерно 759 новейшими ракетами этого типа.

The Atlantic также отмечает, что прошлой зимой Украина располагала лишь ограниченным количеством ракет-перехватчиков Patriot, которые использовала для отражения российских ракетных атак и защиты критически важных объектов.

28 июля Зеленский сообщил, что он и Трамп дополнительно обсудили передачу лицензии на ракеты ПВО для системы Patriot во время встречи в Овальном кабинете.

«Мы с президентом обсудили лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot, а также ряд других идей, которые могут помочь», — написал он, не раскрывая подробностей.

Позже Зеленский сообщил, что встретился с представителями компании Lockheed Martin, чтобы обсудить будущие возможности «совместного производства и обмена технологиями».

Lockheed Martin производит ракету-перехватчик PAC-3 — один из боеприпасов, используемых системой противоракетной обороны Patriot.

«Мы говорили о наших совместных возможностях в отношении Patriot и других систем. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно скорее перейти к совместному производству и увеличить наши возможности по защите человеческих жизней», — написал Зеленский.

30 июля Трамп заявил, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot. По его словам, Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

«Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны проявлять определенную осторожность в отношении того, кому мы предоставляем лицензию. Мы, собственно, не выдаем лицензий на оборудование», — заявил Трамп.