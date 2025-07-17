США откладывают поставки систем Patriot в Швейцарию из-за приоритета для Украины

Министерство обороны США сообщило Минобороны Швейцарии об изменении очередности поставки систем Patriot , чтобы предоставить Украине большую поддержку в сфере противовоздушной обороны. Из-за этого Швейцария получит свои комплексы позже, сообщили в Минобороны страны.

Решение приняли для того, чтобы страны, которые передают Украине свои системы вооружения, могли быстрее закупить новые. В частности, Германия решила передать Украине еще две системы Patriot.

В 2022 году Швейцария заказала пять систем противовоздушной обороны Patriot большой дальности. Их поставки планировали начать в 2027 году и завершить в 2028-м. Однако 16 июля Министерство обороны США сообщило Минобороны Швейцарии, что из-за изменения приоритетов эти поставки отложат.

Пока неизвестно, сколько именно систем будет задержано и повлияет ли это на поставки ракет. Также пока нельзя точно сказать, когда именно состоится поставка и какие еще могут быть последствия для Швейцарии.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.