«Задержек нет». Верховный главнокомандующий НАТО заявил, что Украина продолжает получать ракеты для Patriot

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot , а также пакеты вооружений, оплаченные европейскими союзниками.

Об этом он сказал журналистам в Риге в пятницу, 30 октября, сообщает агентство Bloomberg.

«Всё уже доставлено; более того, последнюю партию мы получили только на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в подробности относительно количества или типов ракет, но поставки продолжаются», — отметил Гринкевич.

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По его словам, «ни один из пунктов, включенных в пакет PURL, за который заплатили европейские союзники, не столкнулся с задержками».

«Каждый отдельный случай передачи через третьи страны, о котором просили правительство США, был одобрен. Мы продолжаем работать над составом будущих пакетов PURL. Мы очень усердно над этим работаем», — сказал Гринкевич.

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29 октября издание Радио Свобода со ссылкой на источники сообщило, что США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot, которые используются прежде всего для уничтожения баллистических целей РФ.

В свою очередь, телеканал Euronews отметил, что в НАТО опасаются, что президент Дональд Трамп отложит поставки ракет для систем Patriot Украине до промежуточных выборов.

Дефицит ракет-перехватчиков в Украине — что известно

25 октября президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе предоставления Украине ракет для систем Patriot есть продвижение, но этот процесс идет очень медленно. Он пояснил, что страны, которые могли бы предоставить Украине ракеты для Patriot, должны получить письменное подтверждение от Соединенных Штатов. Зеленский также назвал предоставление Украине ракет для Patriot одним из трех условий прекращения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В интервью ABC News, опубликованном 24 октября, Зеленский заявил, что за последние три месяца Украина получила от США лишь 24 ракеты-перехватчика для ЗРК Patriot на фоне участившихся российских атак с применением баллистических ракет.

22 октября Зеленский сообщил, что ночью Россия выпустила по столице 21 баллистическую ракету, но ПВО не удалось сбить ни одной из них. Президент полагает, что Россия будет усиливать баллистические атаки на Украину на фоне сокращения поставок американских ракет-перехватчиков.

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15 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Украина исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американской системы противовоздушной обороны Patriot. Собеседник отметил, что во время удара 14 октября почти все баллистические ракеты не были сбиты из-за нехватки перехватчиков.

Позже в интервью агентству Bloomberg Зеленский заявил, что Украина получает лишь 12 ракет для систем ПВО Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.