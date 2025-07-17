Партнеры Украины все еще не знают, кто и когда отправит Patriot (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)

Европейские страны до сих пор решают, кто откажется от систем Patriot и передаст их Украине, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам президента США Дональда Трампа, некоторые системы противоракетной обороны Patriot должны прибыть в Украину «в течение нескольких дней», но с момента объявления стало понятно, что Трамп представил рамочные условия, а не конкретный план.

По словам 10 должностных лиц в США и Европе, то, насколько значительной будет любая поддержка Украины, будет зависеть от будущих переговоров о том, кто и какое оборудование предоставит.

«Как всегда в таких вопросах, дьявол скрывается в деталях», — сказал посол одной из североевропейских страны в Вашингтоне.

По словам одного из собеседников издания, план, который Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте разработали в последние дни был положительно воспринят Украиной и ее союзниками.

В то же время лидеры в Киеве и других странах отметили значительное изменение тональности Трампа, который до недавних недель одобрительно отзывался о российском диктаторе Владимире Путине. Некоторые в Европе выразил разочарование тем, что именно они фактически «оплачивают счет» за заявление Трампа.

Отмечается, что во время встречи с Трампом в Овальном кабинете в понедельник Рютте упомянул шесть стран НАТО — Финляндию, Данию, Швецию, Норвегию, Нидерланды и Канаду — которые готовы принять участие в схеме закупки оружия.

Высокопоставленные источники в посольствах двух из этих стран в США сообщили Reuters, что они лично узнали о плане, когда он был объявлен. Даже близкие союзники США, вероятно, узнали об этом предложении в режиме реального времени.

«У меня есть четкое ощущение, что никто не был проинформирован о точных деталях заранее… Я также подозреваю, что внутри администрации только сейчас начинают разбираться, что это означает на практике», — сказал один из европейских послов.

Представитель НАТО заявил, что альянс будет координировать поставки оружия с помощью механизма, известного под названием Помощь в области безопасности и тренировок для Украины — миссии НАТО, расположенной в Германии, которая отвечает за координацию западной военной помощи Киеву.

«Несколько европейских стран уже взяли на себя обязательства поддержать эту инициативу, включая Германию, Норвегию, Данию, Нидерланды, Швецию, Великобританию, Канаду и Финляндию», — сказал чиновник, добавив, что детали все еще обсуждаются.

Собеседник Reuters заявил, что встреча стран-владельцев Patriot, направленная на поиск дополнительных батарей ПВО для Киева под председательством высшего военного командующего НАТО, может состояться уже в следующую среду, 23 июля.

Собеседник добавил, что США сигнализировали о готовности в рамках предложенного соглашения с европейскими союзниками прислать дополнительное наступательное вооружение несмотря на то, что Трамп заявлял, что Украина должна воздержаться от нападения на Москву.

По словам двух американских чиновников, стремительное ужесточение риторики Трампа в отношении Москвы в последние недели произошло на фоне все большего убеждения, что Путин не ведет добросовестных переговоров.

Один из чиновников сказал, что Трамп осознал, что амбиции Путина выходят за пределы Крыма и четырех восточных областей Украины, о чем Киев и европейские союзники неоднократно публично заявляли.

Три российских источника, близких к Кремлю, заявили, что Путин не прекратит войну под давлением Запада, и считают, что Россия, которая пережила самые жесткие санкции Запада, может выдержать дальнейшие экономические трудности, включая угрозу Трампа, высказанную в понедельник, ввести американские тарифы, направленные против покупателей российской нефти.

Теперь, по словам трех американских чиновников, которые занимаются вопросами вооружений, начинается настоящая работа.

Один из чиновников назвал Германию, Грецию, Нидерланды и Испанию хорошими кандидатами на отправку батареи Patriot в Киев, поскольку они имеют несколько, а угрозы, с которыми они сталкиваются, являются относительно отдаленными.

Некоторые из них, в частности Греция и Испания, ранее сопротивлялись призывам союзников передать часть своих систем Patriot Украине, утверждая, что они необходимы для защиты их собственных стран и НАТО в целом.

Другой чиновник сказал, что администрация Трампа изучает запасы НАТО, чтобы увидеть, что есть в наличии. Следующим шагом будет попытка убедить союзников передать оборудование Украине в обмен на определенную «торговлю», сказал чиновник.

По словам чиновника, это могут быть разные вещи, в том числе отказ от принятия военной техники, которая должна быть принята по программе военных продаж за границу, или отправка боеприпасов в Украину в обмен на более раннюю дату пополнения запасов.

Ранее Трамп сказал журналистам, что есть одна страна, которая имеет 17 Patriot, часть из которых поедет непосредственно в Украину.

По словам американских и европейских чиновников, эта цифра вызвала широкое недоумение среди европейских союзников и на Капитолийском холме, многие из которых не были проинформированы.

Два собеседника сообщили Reuters, ни один член НАТО, кроме США, не имеет такого количества систем Patriot. Это вызвало предположение, что Трамп, возможно, имел в виду конкретные компоненты Patriot, такие как пусковые установки или ракеты.

Другой чиновник сказал, что Трамп принимает непосредственное участие в переговорах, хотя пока что они были «вялыми».

«Пока что люди говорят: «Мы можем помочь. Что это значит, мы не знаем», — сказал он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.