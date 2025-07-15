Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин и Вашингтон примут решение о передаче Украине двух американских систем ПВО Patriot «в течение нескольких дней или недель».

Об этом сообщает Reuters.

Выступая в Вашингтоне после встречи с министром обороны США Питом Хегсетом, Писториус отметил, что переговоры на рабочем уровне будут продолжены для согласования деталей, в частности количества пусковых установок и ракет, которые могут быть включены в соглашение.

Он сообщил, что после достижения соглашения первая система Patriot может быть доставлена в Украину уже через несколько месяцев.

В то же время Писториус отказался уточнять, обсуждался ли вопрос предоставления наступательного вооружения для Киева.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фройдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины.

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, которые располагают зенитно-ракетными комплексами Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, у определенной страны есть 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть или все 17.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot, в рамках новой инициативы США.

«Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине большое количество оружия, если европейские партнеры профинансируют это. Об этом президент Трамп и я неоднократно советовались в течение последних дней. Я заверил его: Германия примет активное участие в этом», — сообщил канцлер в соцсети X.