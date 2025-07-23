Пентагон ведет переговоры с рядом стран о передаче Украине систем Patriot — Суспільне

23 июля, 10:17
США ведут переговоры с разными странами, чтобы определить, кто и что может предоставить Украине, пишет Суспільне (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)

Министерство обороны США ведет переговоры с рядом стран о возможных двусторонних соглашениях по поставкам Украине систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Суспільне со ссылкой на источник в американском правительстве.

Неназванный высокопоставленный чиновник США рассказал, что это будут «отдельные соглашения с отдельными странами».

По его словам, сейчас процесс находится на стадии переговоров и не имеет дедлайна.

Собеседник Суспільного не назвал точное количество государств-участников переговоров, их перечень и сроки выполнения договоренностей.

Он отметил, что цель переговоров заключается в том, чтобы определить, кто и что может предоставить.

Отвечая на вопрос относительно анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом 17 систем Patriot, Пентагон и Государственный департамент переадресовали вопрос в Белый дом.

США сначала будут предоставлять оружие тем союзникам, которые отправят Украине системы Patriot из своих запасов — WSJ

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

Украина может получить 17 пусковых установок Patriot, которые предназначались для Швейцарии — Defense Express

Во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн была достигнута договоренность об усилении украинской ПВО. США и Германия согласовали передачу пяти систем Patriot.

22 июля Фридрих Мерц рассказал, что Германия пока не получила подтверждения сроков, когда Вашингтон сможет передать Берлину системы Patriot на замену тем, которые были отправлены для Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна готова передать Украине два ЗРК Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   ЗРК Patriot ПВО США Пентагон военная помощь США Поддержка Украины

