«Иронично». Пентагон ответил на угрозы России из-за возможной передачи Украине систем Patriot 16 декабря, 09:00 В Пентагоне ответили на угрозы РФ из-за возможной передачи Украине систем Patriot (Фото:yetdark/flickr.com)

В Пентагоне назвали «ироничным и красноречивым» фактом угрозы России по поводу возможной передачи Украине ракетных систем Patriot.

Как заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, угрозы РФ не повлияют на решение США о военной помощи Украине, сообщает CNN.

«Я считаю ироничным и очень красноречивым то, что официальные лица страны, которая жестоко напала на своего соседа, осуществив незаконное и неспровоцированное вторжение, намеренно направленное на убийство невинных гражданских лиц, а также разрушение гражданской инфраструктуры, что именно они решили использовать такие слова, как „провокация“, чтобы описывать оборонительные системы, предназначенные для спасения жизней и защиты мирных жителей», — сказал Райдер.

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Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину.

Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

В Кремле заявили, что ЗРК Patriot «безусловно» станут целью для российских оккупантов.

Официально в Белом доме пока не подтверждают планы о передаче Украине систем Patriot.

