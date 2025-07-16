Олег Катков объяснил, что не так с заявлением Дональда Трампа о 17 Patriot для Украины (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Главный редактор Defense Express Олег Катков в интервью Radio NV оценил заявление президента США Дональда Трампа о 17 Patriot для Украины как максимально странное и непонятное.

«Мне кажется, что пора вводить уже какую-то должность специалиста с профессией трамполог, чтобы он как-то толковал то, что этот человек сказал. Потому что, действительно, трудно понять и постичь, о чем идет речь. Потому что даже в Пентагоне сказали, что все вопросы по 17 Patriot — к Белому дому», — сказал Катков в эфире Radio NV.

Он напомнил, что во время второго приостановления военной помощи США приостановили поставки именно ракет к Patriot, объяснив, что «это оружие нам самим нужно».

«Довольно странно передавать дополнительные Patriot, если ты не можешь обеспечить потребность в ракетах к имеющимся. То есть выглядит все максимально странно. Единственное, что хочется, чтобы речь шла не о 17 ракетах к Patriot», — сказал главред Defense Express.

Реклама

Катков также высказал мнение, что у Украины вряд ли есть 17 дополнительных расчетов для Patriot.

«Возможно, когда он сказал о 17 Patriot, он не сказал слова батарея. Возможно, имеется в виду то, что США имеет такой резерв, условно, для таких поставок, когда кто-то выкупает Patriot, поставляет в Украину. Возможно, об этом идет речь. Я не знаю. То есть мне объективно не хватает профессионального трамполога», — добавил он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря сделке Украина получит вооружения на миллиарды долларов. Генсек НАТО Марк Рютте уточнил, что речь идет об «огромном количестве военной техники», в частности средствах ПВО и ракетах. В некоторых случаях партнеры могут отправлять Украине оружие, уже имеющееся у них в арсенале, и закупать у США оружие для пополнения собственных запасов.

Также американский президент заявил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

«Они начнут прибывать очень скоро… Одна страна имеет 17 Patriot, которые готовятся к отправке. Они им не понадобятся. Мы заключим соглашение по 17, или большой части этих 17… Они отправятся в зону боевых действий, это может произойти очень скоро», — заявил глава Белого дома.