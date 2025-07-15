Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставке Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, в рамках новой инициативы США .

Об этом он сообщил в соцсети X.

«Президент Трамп сегодня выступил с важной инициативой: США предоставят Украине большое количество оружия, если европейские партнеры профинансируют это. Об этом президент Трамп и я неоднократно советовались в течение последних дней. Я заверил его: Германия примет активное участие в этом», — подчеркнул канцлер Германии.

Мерц подчеркнул, что это решение отвечает национальным интересам Германии и будет способствовать усилению обороны Украины от российских ракетных атак. По его словам, только таким образом можно усилить давление на Москву, чтобы она согласилась на мирные переговоры.

«В конце концов, мы показываем, что как партнеры в области безопасности мы действуем слаженно. Сейчас мы быстро согласуем детали. Для этого мы поддерживаем контакт с партнерами», — подчеркнул он.

14 июля президент США Дональд Трамп во время брифинга с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте заявил, что некоторые страны, которые имеют зенитно-ракетные комплексы Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.

По его словам, определенная страна имеет 17 Patriot, и Украине могут передать большую часть этих систем или все 17.

13 июля координатор штаба помощи Украине генерал Кристиан Фрейдинг сообщал, что Германия выделила финансирование для закупки ракет большой дальности к системам противовоздушной обороны Patriot для Украины. Сумма помощи оценивается в трехзначные миллионы евро.

4 июля Фридрих Мерц имел телефонный разговор с Трампом, во время которого попросил американского президента продолжить поставки Украине ракет-перехватчиков Patriot. Кроме этого, Мерц отметил, что Германия готова купить батареи для Patriot в США и отправить в Украину.