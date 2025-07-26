Берлин уже предоставил Украине три системы Patriot и ведет переговоры с Вашингтоном об отправке дополнительных и получении замены, сообщает The Washington Post со ссылкой на чиновников.

Издание также напомнило, что на встрече союзников Украины 21 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что согласен «способствовать предоставлению» пяти Patriot, не вдаваясь в подробности.

Идет ли речь в статье WP о передаче трех Patriot Украине в предыдущие годы, или о трех из пяти, о которых заявлял Писториус 21 июля, не уточняется.

Ранее сообщалось, что во время своего заявления об отправке Украине пяти комплексов Patriot Писториус говорил, что они поступят «в ближайшее время».

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

22 июля Писториус заявил, что Германия готова передать Украине два зенитно-ракетных комплекса Patriot, однако окончательное решение зависит от возможности оперативной замены этих систем.

25 июля издание The Telegraph сообщило, что в Украину уже прибыли зенитно-ракетная система Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики из Германии.

До этого Украина получала ЗРК Patriot от Германии в апреле 2023 года совместно с Нидерландами и в декабре 2023 года. Еще один Patriot от Германии Украина получила в июле 2024 года.