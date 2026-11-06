«Нужна политическая воля». Финляндия призвала США ускорить передачу Украине уже оплаченных ракет для Patriot

Украина до сих пор не получила уже оплаченные европейцами ракеты для Patriot (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призвал США как можно скорее передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot , уже оплаченные европейскими союзниками.

Об этом Хяккянен сказал в комментарии телеканалу Euronews в пятницу, 6 ноября.

«Зима приближается, Россия готовит новые масштабные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Это самый критический момент, когда Украина нуждается во всех возможных средствах противовоздушной обороны», — подчеркнул глава финского оборонного ведомства.

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Он напомнил, что перехватчики для комплексов Patriot уже оплачены Европой, но для того, чтобы поставки наконец начались, «требуется политическая воля США».

Анти Хяккянен отметил, что Европа сейчас является «главным игроком» в том, что касается поддержки Украины, и не может позволить себе слабости или нерешительности.

«Если мы демонстрируем усталость или что-то подобное, это абсолютно неправильный посыл», — сказал он.

Однако, как подчеркнул Хяккянен, в настоящее время ситуация требует именно «политического решения [США]».

19 октября издание The Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники писало, что министр обороны США Пит Хэгсет до сих пор не утвердил передачу Украине большой партии ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и что Штаты могут намеренно задерживать поставки ради давления на Киев.

Охоронці неба / Инфографика: NV

26 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина почти месяц ожидает подписания министром обороны США Питом Хэгсетом документа о поставках Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

30 октября Государственный департамент США сообщил, что одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE на сумму около 2,1 млрд долларов. Финансирование обеспечат Канада, Германия и Норвегия.

Президент Зеленский, комментируя это сообщение, отметил, что поставки могут затянуться на годы, а ракеты нужны Украине уже этой зимой.