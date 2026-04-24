Эсминец USS Thomas Hudner производит пуск ракеты Tomahawk в рамках операции Эпическая ярость во время войны с Ираном, 21 марта 2026 года (Фото: Navy Photo/Handout via REUTERS)

Военные действия против Ирана истощили арсеналы критически важного и дорогостоящего оружия США . Так, с начала войны Соединенные Штаты израсходовали около 1100 своих крылатых ракет большой дальности, разработанных для потенциального военного конфликта с Китаем.

Об этом пишет TheNew York Times (NYT), подчеркивая, что военные США выпустили более 1000 ракет Tomahawk, что примерно в 10 раз превышает количество, которое они ежегодно закупают.

Также Пентагон использовал в войне более 1200 ракет-перехватчиков Patriot, каждая из которых стоит более $4 миллионов, а также более 1000 ракет Precision Strike и ATACMS, что, как пишет NYT, привело к «тревожно» низкому объему запасов.

Реклама

Война с Ираном существенно истощила глобальные запасы боеприпасов вооруженных сил США и заставила Пентагон в срочном порядке перебрасывать бомбы, ракеты и другую технику на Ближний Восток из командований в Азии и Европе, пишет NYT. Это привело к снижению готовности региональных командований к противостоянию потенциальным противникам, таким как Россия и Китай, а также вынудило США искать способы увеличения производства.

Война также подчеркнула большую зависимость Пентагона от крайне дорогих ракет и боеприпасов, а также опасения относительно того, сможет ли оборонное производство разработать более дешевое вооружение в сжатые сроки.

В Белом доме пока отказываются оценивать стоимость военных действий, однако две независимые группы констатируют, что расходы колоссальные — речь идет от $28 до $35 миллиардов, или чуть меньше $1 миллиарда в день.

Только за первые два дня войны США израсходовали боеприпасы на сумму $5,6 миллиарда.

Для того чтобы достигнуть прежнего уровня военного потенциала США придется сделать сложный выбор относительно того, где поддерживать свою военную мощь в это время. При нынешнем уровне производства на восстановление израсходованного арсенала могут уйти годы, предупредил старший представитель Демократической партии в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США Джек Рид.

Также отмечается, что запасы некоторых боеприпасов сокращаются стремительнее, чем других.

Так, Пентагон направил на войну против Ирана большую часть своих малозаметных крылатых ракет большой дальности JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range).

Опираясь на внутренние оценки Пентагона а также заявления американского военного чиновника, говорившего на условиях анонимности, с начала войны были использовано около 1100 ракет JASSM-ER. Стоимость каждой из них — около $1,1 миллиона. В распоряжении амеркианской армии осталось примерно 1500 таких ракет, пишет NYT.

Реклама:

Крылатые ракеты Tomahawk также широко используются Соединенными Штатами и являются ключевым боеприпасом для потенциальных будущих войн, в том числе и в Азии.

Стоимость каждой такой ракеты составляет около $3,6 миллиона.

В то же время цена одной ракеты-перехватчика Patriot может достигать почти $4 миллионов. В течение 2025 года было произведено около 600 таких ракет. В войне с Ираном было использовано более 1200 таких ракет, отмечает NYT со ссылкой на внутренние оценки Пентагона и данные представителей Конгресса.

В странах Европы война привела к истощению арсеналов систем вооружения, имеющих критическое значение для защиты восточного фланга НАТО от российской агрессии, согласно информации Пентагона, изученной изданием.

Одной из проблем была названа потеря разведывательных и ударных БПЛА. Требования войны с Ираном также уменьшили количество тренировок и учений.

Однако наибольшее влияние оказало перенаправление сил из Азии, констатирует NYT. Так, до начала войны против Ирана США перенаправили ударную группу авианосца USS Abraham Lincoln из Южно-Китайского моря на Ближний Восток. С того времени из Тихого океана на Ближний Восток были направлены два экспедиционных корпуса морской пехоты, в каждом из которых около 2200 морских пехотинцев.

27 марта издание The Washington Post со ссылкой на информированных собеседников писало, что американские военные выпустили более 850 крылатых ракет Tomahawk за четыре недели войны против Ирана. Это вызвало беспокойство среди некоторых чиновников Пентагона из-за быстрого истощения запасов боеприпасов.

Кроме того, по данным Reutrs, в апреле США сообщили европейским союзникам о вероятных задержках поставок американского вооружения, контракты на которое были заключены ранее.

Реклама:

Также Штаты проинформировали Японию о возможных перебоях в поставках заказа на около 400 ракет Tomahawk, которые должны были поступить до марта 2028 года.

15 апреля ZDF опубликовала интервью президента Владимира Зеленского, в котором украинский президент сказал, что из-за войны в Иране Украина будет получать меньше оружия, в частности ракет к Patriot.

«У нас сейчас именно такой дефицит, что хуже уже не может быть», — сказал он о боеприпасах к системам ПВО.

21 апреля СNN со ссылкой на источники писало, что вооруженные силы США значительно исчерпали запасы ракет, в частности во время войны с Ираном, что создает угрозу в случае возникновения нового конфликта в течение ближайших нескольких лет.