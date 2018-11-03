Патриарх Варфоломей: Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным

Патриарх Варфоломей назвал этот день важным для православия в целом

Вселенский патриарх Варфоломей после подписания соглашения о создании независимой украинской церкви по итогам переговоров с президентом Петром Порошенко заявил, что сегодня важный исторический момент для двусторонних связей и для православия в целом.

Он также отметил, что подписания этого соглашения поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви в Украине, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это право - иметь автокефальную церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни. Так как это право имели другие народы Балкан, получили автокефалию от Матери-церкви. Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса", - особо отметил Вселенский патриарх.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

11 октября Синод Константинопольского патриархата отменил письмо Синода от 1686, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановил канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария. Процесс предоставления томоса продолжается.

По словам главы УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на "объединительном соборе", в котором примут участие архиереи Киевского патриархата, Украинской православной автокефальной церкви и Московского патриархата.