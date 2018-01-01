Патриарх Кирилл заявил, что сторонники автокефальной УПЦ "исполнены злобы" и автокефалия недопустима Сегодня, 14:30 373 Цей матеріал також доступний українською Глава РПЦ Кирилл

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что предоставление независимости православной церкви в Украине недопустимо.

Об этом он заявил во время проповеди в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви - ИФ) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл.

Он также заявил, что сторонники независимой УПЦ "исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и погубить жизни других людей".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь Синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Согласно нормам канонического права, после избрания предстоятеля Украинской церкви, глава УПЦ МП Онуфрий лишится титула митрополита Киевского.