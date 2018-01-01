Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
Виталий Сыч
Истинные ценности
Наталья Кадя
Глубоко личное
Егор Соболев
Субъект под охраной

Патриарх Кирилл заявил, что сторонники автокефальной УПЦ "исполнены злобы" и автокефалия недопустима

Сегодня, 14:30
373
Цей матеріал також доступний українською

Глава РПЦ Кирилл

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что предоставление независимости православной церкви в Украине недопустимо.

Об этом он заявил во время проповеди в храме Святой Татьяны в Люблино, передает Интерфакс.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви - ИФ) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал Кирилл.

Он также заявил, что сторонники независимой УПЦ "исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и погубить жизни других людей".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви, состоится 15 декабря.

Собор, который утвердит устав Украинской церкви и выберет предстоятеля, состоится в Святой Софии.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь Синод УПЦ МП запретил своему епископату и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Согласно нормам канонического права, после избрания предстоятеля Украинской церкви, глава УПЦ МП Онуфрий лишится титула митрополита Киевского.

Теги:   Автокефалия УПЦ МП Патриарх Кирилл РПЦ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 08:30

article_img
На спутниковых снимках Google Earth возле украинской границы зафиксировали сотни танков РФ

Последние новости

Геополитика

Сегодня, 15:59

Румыния подтвердила, что заблокировала критическое заявление ЕС по Молдове - NewsMaker
Геополитика

Сегодня, 15:59

"Оставьте нашу страну в покое": глава МИД Франции ответил на твиты Трампа о протестах "желтых жилетов"
Экономика

Сегодня, 15:38

Мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн из-за коррупции - генсек ООН

ТОП-3 мнений

Виталий Сыч - фото
Виталий Сыч
Истинные ценности
3823
Питер Сантенелло - фото
Питер Сантенелло
Граница с неизведанным. Путешествие в Таджикистан
1008
Егор Соболев - фото
Егор Соболев
Субъект под охраной
610
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Операция "Трампнаш" завершилась. Что дальше?
11138
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Через семь минут вы скажете все
5275
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Мир все более безумен
4875
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
28972
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25106
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20475