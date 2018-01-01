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Патриарх Кирилл пожаловался папе Франциску на "гонения" Московского патриархата в Украине 

Сегодня, 12:07
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Папа Франциск и патриарх Кирилл

Глава РПЦ патриарх Кирилл обратился к папе Римскому с просьбой защитить УПЦ МП от "гонений и дискриминации", которым она якобы подвергается в Украине.

Кроме папы, письма с соответствующей просьбой Кирилл послал, главе Англиканской церкви архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби, предстоятелям поместных православных церквей, генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель.

"В последнее время вмешательство руководителей светского украинского государства в церковные дела приобрело характер грубого давления на епископат и клириков Украинской Православной Церкви, что позволяет говорить о начале полномасштабных гонений", - заявил глава РПЦ.

Кирилл считает, что иерархов УПЦ МП в Украине принуждают к участию в Объединительном соборе, который состоится в Софии Киевской 15 декабря.  

"В ряде регионов Украины проводятся массовые обыски в зданиях епархиальных управлений, храмах и по месту проживания священнослужителей...на наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь, нарушаются основные права человека, в том числе фундаментальное право на свободу совести, имеет место очевидная попытка использования Церкви в достижении политических целей и предвыборной борьбе", - считает Кирилл.

Глава РПЦ обратился к религиозным и государственным деятелям с просьбой "защитить епископат, духовенство и верующих Украинской Православной Церкви (УПЦ МП - Ред.) от дискриминации и давления со стороны украинских властей, отстоять закрепленную международным правом свободу совести и вероисповедания".

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15 декабря в Софии Киевской пройдет Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

После проведения Объединительного собора и избрания нового предстоятеля Украинской церкви Константинополь лишит предстоятеля УПЦ МП Онуфрия титула митрополита Киевского.

Теги:   Автокефалия Франциск Украинская православная церковь УПЦ МП Патриарх Кирилл РПЦ

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