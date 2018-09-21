21 сентября 2018, пятница

Патриарх Филарет: РПЦ после автокефалии Украинской церкви сократится наполовину

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Патриарх Филарет
Фото: Київський Патріархат - УПЦ КП/Facebook

Патриарх Филарет

Предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что РПЦ после получения Украинской церковью автокефалии сократится наполовину.

Об этом Филарет заявил в интервью Голосу Америки.

"Московский патриархат с украинской церковью является самой большой церковью в православии. Когда украинская церковь станет автокефальной церковью и Московский патриархат сократится наполовину", - отметил патриарх.

Филарет добавил, что после этого в РПЦ не будет оснований бороться за первое место среди православных церквей.

Ранее патриарх Киевский заявил, что после предоставления автокефалии остатки Московского патриархата в Украине уже не будут называться Украинской церковью, но все права их будут сохранены.  По словам Филарета, поместная церковь в последующем готова принять всех действующих иерархов УПЦ МП.

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается. 

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

 

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