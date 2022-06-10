Главу РПЦ Кирилла исключили из санкционного списка ЕС на «финальном этапе» — МИД Литвы 10 июня, 10:28 Цей матеріал також доступний українською Габриэлюс Ландсбергис (Фото:Lithuanian Ministry of Foreign Affairs/www.flickr.com)

Главу РПЦ Кирилла исключили из санкционного пакета ЕС на «финальном этапе», но Литва будет добиваться повторного внесения его имени.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет Литовский курьер.

«Есть четкий пакет доказательств того, что патриарх Кирилл причастен и был привлечен. Потому что без доказательств его даже не вносили туда. Это одобрили послы всех 27 государств и, что самое интересное, лидеры 27 государств», — заявил министр.

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По словам Ландсбергиса, глава РПЦ был исключен из санкционного списка «решением руководства, перед самым выходом правового документа».

«Ну, конечно, даже политическое соглашение было найдено. Не знаю по каким причинам (был исключен — ред), ответить не могу. Но это позволяет говорить о том, что у нас есть правовая основа, практически был политический консенсус, поэтому мы можем попробовать поискать заново», — сказал министр.

Послы стран Евросоюза в четверг, 2 июня, утвердили шестой пакет санкций против России, включающий частичное эмбарго на импорт российской нефти.



Bloomberg сообщал, что Венгрия задерживала одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против России, требуя исключить из черного списка приспешника российского диктатора, главу РПЦ патриарха Кирилла.

Знакомые с переговорным процессом чиновники рассказали Bloomberg, что в среду, 1 июня, Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе, выдвинув дополнительные требования.

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