Невозможно представить, сколько опустошения принесло это жестокое вторжение Украине и всему миру — вселенский патриарх Варфоломей

30 марта, 04:39
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Варфоломей (Фото:orthochristian)

Варфоломей (Фото:orthochristian)

Вселенский патриарх Варфоломей встретился в Польше с украинскими беженцами, которые покинули Украину из-за развязанной Россией полномасштабной войны.

Заявление Варфоломея опубликовано на сайте Конференции Епископата Польши.

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«Просто невозможно представить, сколько опустошения принесло это жестокое вторжение украинскому народу и всему миру! Наши впечатления от этих двух дней были действительно душераздирающими», — заявил патриарх.

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Он добавил, что встретился с людьми, которые бежали из своих домов. Они либо оставили, либо потеряли своих близких, покинули все свое имущество, кроме ценный воспоминаний, которые «никто и никогда не сможет у них отобрать», подчеркнул Варфоломей.

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«Во время моего пребывания здесь я очень остро осознал, что иногда есть место только для слез. Иногда единственной адекватной реакцией является молчание. Иногда мы можем поделиться только силой прикосновения, утешения, сидения рядом с кем-то», — добавил он.

Патриарх поблагодарил Польшу и другие страны за щедрость и гостеприимство. «Вы буквально отдали свои дома и свои сердца своим ближним. И весь мир в глубоком долгу перед вами», — сказал он.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из страны бежало почти 4 млн человек.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Беженцы Польша Вселенский патриарх Варфоломей I Война России против Украины

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