Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что создание атомной бомбы в СССР было обусловлено божественным вмешательством.

Об этом он заявил после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивиевском монастыре, сообщает Moscow Times.

Патриарх РПЦ заявил, что разработка появилась в городе Саров (Арзамас-16), на месте, где якобы молился святой Серафим Саровский.

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«…создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить нашу Родину. Да, благодаря труду ученых, инженеров, рабочих, которые трудились здесь, на нашу страну сошла благодать и Божья милость», — сказал он.

Кирилл заявил, что появление атомной бомбы спасло СССР «от страшного разрушения, в результате которого могло бы не остаться ни страны, ни народа».

«Все это происходило, в частности, и по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Вот так смиренный старец благодаря своей святости… способствовал тому, что наш народ и наша страна продолжают свое существование», — подытожил он.

15 июля помощник российского диктатора Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России «находятся в полной боевой готовности».

В середине мая российский диктатор Владимир Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко инициировали проведение совместных учений по «боевому применению ядерного оружия» — были задействованы наземные, воздушные и подводные носители. Ради этого РФ даже перевезла часть боеприпасов в места хранения на территории Беларуси. Оба диктатора демонстративно отдали команды на пуск.