Патріарх РПЦ Кирило назвав створення ядерної бомби в Росії «божою благодаттю»
Патриарх Русской православной церкви Кирилл высказался по поводу ядерного оружия РФ (Фото: REUTERS / Maxim Shemetov)
Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что создание атомной бомбы в СССР было обусловлено божественным вмешательством.
Об этом он заявил после литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивиевском монастыре, сообщает Moscow Times.
Патриарх РПЦ заявил, что разработка появилась в городе Саров (Арзамас-16), на месте, где якобы молился святой Серафим Саровский.
«…создали нашу русскую атомную бомбу, которая остановила замыслы врага разрушить и поработить нашу Родину. Да, благодаря труду ученых, инженеров, рабочих, которые трудились здесь, на нашу страну сошла благодать и Божья милость», — сказал он.
Кирилл заявил, что появление атомной бомбы спасло СССР «от страшного разрушения, в результате которого могло бы не остаться ни страны, ни народа».
«Все это происходило, в частности, и по молитвам преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Вот так смиренный старец благодаря своей святости… способствовал тому, что наш народ и наша страна продолжают свое существование», — подытожил он.
15 июля помощник российского диктатора Николай Патрушев заявил, что морские стратегические ядерные силы России «находятся в полной боевой готовности».
В середине мая российский диктатор Владимир Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко инициировали проведение совместных учений по «боевому применению ядерного оружия» — были задействованы наземные, воздушные и подводные носители. Ради этого РФ даже перевезла часть боеприпасов в места хранения на территории Беларуси. Оба диктатора демонстративно отдали команды на пуск.