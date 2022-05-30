Глава РПЦ Кирилл отреагировал на заявление УПЦ (МП) о независимости: Относимся с пониманием 30 мая, 01:04 Цей матеріал також доступний українською Патриарх российской православной церкви Кирилл (Фото:Патриарх Кирилл / Facebook)

Предстоятель российской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что с «пониманием» относится к последним решениям УПЦ (МП) и «молится о духовном единстве».

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Об этом патриарх Кирилл сказал в проповеди после литургии в московском храме Христа Спасителя.



Кирилл повторил тезис кремлевской пропаганды о том, что определенные «духи злобы поднебесной» стремятся «разделить православных людей» и сделать так, чтобы между ними пролегла бездна.

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«Еще раз хочу сказать: мы с полным пониманием относимся к тому, как страдает УПЦ (МП). Мы с пониманием относимся к тому, что блаженнейший митрополит Онуфрий и епископство должны максимально мудро сегодня действовать, чтобы не усложнять жизнь своих верующих. Мы ко всему этому с пониманием относимся, но молимся, чтобы никакие временные внешние препятствия никогда не разрушили духовное единство нашего народа», — заявил глава РПЦ.

28 мая Украинская православная церковь (московского патриархата) собрала Собор в Киеве по вопросам церковной жизни, возникшим после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Собор УПЦ заявил, что осуждает войну и выражает несогласие с позицией патриарха московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Кроме того, в УПЦ (МП) объявили об изменениях для полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви.

Представители РПЦ отреагировали на это решение уже на следующий день, хотя ответы разнились: от заявлений о сохранении единства до раскола и обвинений в адрес Госдепартамента США.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины глава российской православной церкви патриарх Кирилл фактически поддержал агрессию России и благословил российских военных на войну в Украине. В апреле Кирилл выступил с речью в храме вооруженных сил РФ, где расхваливал российских солдат и поставил под вопрос независимость Украины.

В ответ сотни священников УПЦ (МП) требовали отдать Кирилла под церковный трибунал из-за его позиции по поводу войны в Украине. В апреле священнослужители собрали более 400 подписей под соответствующим призывом.

Кроме того, церковь московского патриархата уже запретили в ряде украинских городов, в частности, в Конотопе и Броварах.

Священный синод Православной церкви Украины призвал архиереев, духовенство, монастыри и религиозные общины УПЦ московского патриархата присоединяться к ПЦУ. Десятки общин УПЦ МП уже присоединились к ПЦУ.

После заявлений о своей «независимости» в УПЦ заявили, что для возобновления диалога с ПЦУ хотят, чтобы представители Православной Церкви Украины «прекратили силовые захваты храмов и принудительные переводы приходов». Кроме того, от ПЦУ требуют «осознать, что их канонический статус фактически неавтокефальный».

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