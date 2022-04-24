«Занимается уничтожением душ». Литва призывает ЕС ввести санкции против патриарха РПЦ Кирилла 24 апреля, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Патриарх РПЦ Кирилл (Фото:patriarchia.ru)

Министерство иностранных дел Литвы призывает Европейский Союз ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.



Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом заявил министр ведомства Габриэлюс Ландсбергис в интервью местному изданию 15min.

«Есть такое предложение. Но пока только продолжаются консультации для достижения консенсуса, поэтому нет окончательного ответа, введут ли санкции», — сказал он.



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По мнению главы МИД, патриарх Кирилл занимается не пастырством, а «уничтожением душ, поддерживая войну и все ужасы, которые происходят в Украине».

Также Литва участвует в консультациях об отделении Литовской православной церкви от московского патриархата, но это, по словам Ландсбергиса, вопрос самоопределения общины. В отличие от патриарха Кирилла, Литовская православная церковь, насчитывающая около 100 тысяч верующих, осудила российское вторжение в Украину.

Накануне папа римский Франциск отменил встречу с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Доверенный союзник Владимира Путина отказался осудить решение Кремля начать войну, называя оппонентов России в Украине «силами зла». В одной из проповедей он также сказал, что «организованные Западом гей-парады стали причиной войны в Украине».

По состоянию на 18 апреля более 400 священников УПЦ МП выступили за церковный трибунал над патриархом Кириллом. В начале марта они записали обращение, в котором обвинили его в попустительстве войне, развязанной Путиным. Они призвали митрополита Онуфрия созвать поместный собор УПЦ, чтобы выйти из московского патриархата.

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